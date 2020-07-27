محافظ قنا يتابع استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، لمتابعة أعمال استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.





تابع محافظ قنا، سير العمل بالمركز التكنولوجي والإجراءات التي يقوم بها العاملون لتنظيم حركة المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح.





ووجه محافظ قنا، بزيادة عدد الموظفين القائمين على استلام طلبات التصالح ومراجعتها وإنهاء الاجراءات المتعلقة بها لتخفيف حدة الزحام بالمركز التكنولوجي والعمل بشكل منظم وحضاري.





وشدد الداودى، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة المواطنين والموظفين، والالتزام بترتيب أدوار المواطنين عن طريق النداء الآلي.





وأكد المحافظ، استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بكافة مراكز المحافظة في استقبال طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء وحتي انتهاء الموعد المحدد لاستلام الطلبات والمقرر له نهاية شهر سبتمبر المقبل، داعيا ً المواطنين إلى الإسراع في تقنين أوضاعهم و التصالح في مخالفات البناء طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.





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