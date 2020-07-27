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جاهزية.. مستشار ناصر العسكرية يكشف أهمية الاصطفاف والاستعداد القتالي على الاتجاه الغربي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:38 م
رئيس الأركان يشهد
رئيس الأركان يشهد اصطفاف القوات على الاتجاه الغربي
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هاني حسين
قال اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن  إجراءات  الاصطفاف والاستعداد القتالي يتم تنفيذها  للوقوف على مستوى قدرة القوات للتحول من درجة استعداد إلى استعداد أعلى والتعرف على مدى  جاهزية القوات للقتال في توقيتات محددة .


وأضاف الحلبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الجاهزية في الزمان والمكان هي جوهر الأعمال العسكرية ".


وتابع هشام الحلبي :" ما شهدناه اليوم من تفقد اصطفاف لـ القوات المسلحة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي  هدفه التعرف على مستوى الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات في عمليات الاصطفاف والاستعداد القتالي ".


ولفت :"  يتم عرض قرارات القادة على جميع المستويات خلال الاصطفاف والاستعداد القتالي وكل قائد يقوم بعرض قراره ويتم مناقشة كيفية التنفيذ".


وأكمل هشام الحلبي : يتم تنظيم التعاون بين كافة الاسلحة والأفرع الرئيسية المشتركة في أي عملية قتالية ".
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