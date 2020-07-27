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رياضة

الجونة يتعادل بدون أهداف مع نادي مصر قبل مواجهة الأهلي وديا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:35 م
الجونة
الجونة
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محمد رشاد
انتهت المباراة الودية التي جمعت بين فريقي الجونة ونادي مصر، عصر اليوم الإثنين، بالتعادل سلبيًا، ضمن استعدادات الفريقين لاستكمال منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقرر عودة منافسات الدوري المصري الممتاز، يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بعدما توقف منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وتعادل الجونة سلبيًا مع نادي مصر، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم، حيث جاء اللقاء لتجربة عدد من اللاعبين في الفريقين، لزيادة اللياقة البدنية ورفع الحمل التدريبي لهم.

ومن المُقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الجونة، وديًا، في ثاني تجاربه الودية، غدا الثلاثاء في الساعة الخامسة والنصف عصرًا على استاد التتش بالجزيرة.
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