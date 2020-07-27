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رياضة

محمد محمود يواصل برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي فى الأهلي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:43 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
واصل محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  أداء تدريبات العلاج الطبيعي، على هامش المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعب فقرات تأهيل وعلاج طبيعي في «الجيم»، قبل أن يعود لاستكمال البرنامج الذي يؤديه بالملعب.

وكان محمد محمود قد بدأ تنفيذ برنامج علاج طبيعي للتخلص من إصابته بقطع في الرباط الصليبي، التي تعرض لها قبل عدة شهور، واقترب من العودة إلى التدريبات بصورة طبيعية.

وكان الأهلى قد خاض مباراة ودية أمام فريق سموحة، وحقق الفوز برباعية نظيفة استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي من جديد.

ويستعد الأهلي لمسابقة الدوري ونصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

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