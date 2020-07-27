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اقتصاد

هكذا تتعرف على عمره.. جهاز حماية المستهلك يقدم 4 نصائح عند شراء خروف العيد

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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محمد صبيح
قدم جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية النشرة الإرشادية لعيد الأضحى لعام 2020، حيث تتضمن النشرة النصائح والإرشادات لشراء خروف العيد:


وجاء في النشرة نصائح وإرشادات عامة عند التسوق واختيار الخروف، منها:

1- يجب ألا يقل عمره عن عام ولا يكون أحد قرونه مكسورة.

2- يجب ألا تكون قدمه مكسورة أو إحدى أذنيه مجروحة ولا يكون أعمى أو أعرج.

3- يجب أن تكون الفروة والجلد سليمين خاليين من الجرب.

4- العمر الملائم للذبح من 8—12 شهرًا، وذلك بالنظر إلى أن طراوة اللحوم تعتمد على عمر الخروف.

وعن كيفية معرفة عمر الأضحية، فإذا كان (أقل من سنة) تكون جميع الأسنان الأربعة الأمامية من الفك السفلي بيضاء ولبنية ومتماثلة، وفي عمر الـ(سنة) تكون أحد الأسنان الأربعة اختلف شكله وكبر حجمه.

أما في عمر (سنة ونصف إلى سنتين) يكون قد استبدل زوجين من الأسنان اللبنية، ويلاحظ 4 أسنان طويلة في منتصف الفك السفلي يحيط بها من كل جانب سنتان لبنيتان صغيرتان، و(ثلاث سنوات) يكون قد استبدل ثلاثة من الأسنان الأمامية اللبنية بأسنان طويلة، و(أربع سنوات) يكون قد استبدل جميع أسنانه اللبنية بأسنان كبيرة حادة، و(أكبر من أربع سنوات) يلاحظ وجود 8 أسنان كبيرة وتتآكل ويصفر لونها.
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