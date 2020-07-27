سيارة اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب نادرة ولونها مختلف

يتابع الكثير من فئة الشباب والمراهقين البلوجر أحمد حسن وزوجته زينب نظرًا لشهرتهما الواسعة وقدرتهما على مشاركة الجمهور لأدق أدق تفاصيل حياتهما.





واشتهر أحمد حسن وزينب في الآونة الأخيرة وأصبحا محط أنظار الجميع من خلال تصوير فيديوهات مقالب في بعضهما ونشرها عبر السوشيال ميديا، واستطاع الثنائي تكوين قاعدة جماهرية واسعة.





ونشر الثنائي فيديو منذ أيام قليلة يحتفلان فيه بشراء سيارة جديدة صفراء اللون موديل مرسيدس لتتعلم زينب القيادة عليها واحتفلا مع جمهورهما وابنتهما آيلين بذلك، وصرحا خلال مقطع الفيديو بأن السيارة نادرة ولا يوجد منها اللون الأصفر بكثرة، وحصل الفيديو على العديد من المشاهدات التي تخطت 2 مليون متابعًا.





يذكر أنه في الفترة الأخيرة هاجم الكثير من رواد السوشيال ميديا احمد حسن وزينب بعد تصوير فيديو لهما، ظهرت فيه زينب وهي تبكي على فراق والدها مما أثار غضب الجمهور وتعرضا لموجة من الانتقادات.







