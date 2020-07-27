AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بمكياج ناعم .. سوسن بدر بـ نيو لوك يجذب قلوب متابعيها

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:58 م
سوسن بدر
سوسن بدر
Advertisements
حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة سوسن بدر صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وأطلت سوسن بدر على جمهورها بإطلالة أنيقة، مرتدية توب وجاكيت باللون الأبيض لتبرز جمالها بإطلالة كلاسيكية.

وجذبت الأنظار بـ نيولوك جديد، حيث برزت ملامحها بمكياج ناعم، ففضلت أن تضع اللون البمبي الداكن في الشفاه، مع إبراز العين بالآيشادو والماسكر والكحل الأسود.

كما ارتدت الأقراط ذات اللؤلؤ الأبيض في الأذن، مع وضع البروش يحمل ماركة شانيل على الجاكيت.

وتركت سوسن بدر خصلات شعرها الرمادي الذي يبرز جمال ملامحها بطريقة بسيطة.

اقرأ ايضًا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ببنطلون جينز.. سوسن بدر تفاجئ متابعيها بـ إطلالة شبابية

سوسن بدر تتصدر التريند.. صاحبة الشعر الأبيض والجسم الرياضي

رحنا عملنا شعرنا أخيرًا.. سوسن بدر تنشر صورة بصحبة حفيدتها بـ ستايل مختلف

بـ مكياج صاخب.. سوسن بدر تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

مكياج سموكي .. سوسن بدر تبهر متابعيها بـ لوك جديد.. شاهد

بماكياج صارخ.. سوسن بدر من كواليس خيط حرير

ترشيحاتنا

مي نور الشريف تنشر صورة لوالدتها بوسي.. شاهد

ولادك مش بيحبوا اللحم الضاني.. طرق لعدم اكتشافهم لها في الطعام

كامل الوزير لحفيد علوية جميل: هعيد معاك وهدخل أول واحد عمارة الشربتلي

مفاجأة عثر عليها العلماء في توابيت فرعونية

بشرى.. شركة مصرية جديدة تنتج دواء ريمديسفير في الأسبوع الأول من أغسطس

ضحك ولعب وحب .. شاهد ريهام أيمن تخطف الأنظار برفقة زوجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الشمس.. امرأة تخرج من منزلها لأول مرة منذ 20 عامًا| صور

ينتقل للحيوانات.. بريطانيا تعلن إصابة أول قطة بـ فيروس كورونا

تصميم تخيلى جديد لـ فورد موستنج الكهربائية.. صور