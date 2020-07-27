بمكياج ناعم .. سوسن بدر بـ نيو لوك يجذب قلوب متابعيها





وأطلت سوسن بدر على جمهورها بإطلالة أنيقة، مرتدية توب وجاكيت باللون الأبيض لتبرز جمالها بإطلالة كلاسيكية.





وجذبت الأنظار بـ نيولوك جديد، حيث برزت ملامحها بمكياج ناعم، ففضلت أن تضع اللون البمبي الداكن في الشفاه، مع إبراز العين بالآيشادو والماسكر والكحل الأسود.





كما ارتدت الأقراط ذات اللؤلؤ الأبيض في الأذن، مع وضع البروش يحمل ماركة شانيل على الجاكيت.





وتركت سوسن بدر خصلات شعرها الرمادي الذي يبرز جمال ملامحها بطريقة بسيطة.





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