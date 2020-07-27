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التأمينات الاجتماعية تزف بشرى للصحفيين حول صرف العلاوات الخمس.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:56 م
اموال - تعبيرية
اموال - تعبيرية
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هاني حسين
طمأن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الصحفيين بشأن صرف العلاوة الخمس لأصحاب المعاشات منهم.

وأضاف جمال عوض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه تم تشكيل لجنة لحصر والبحث عن المنشآت التي أقرت علاوة خاصة على موظفينا لتحديد المستفيدين من العلاوات الخمس بالنسبة إلى أصحاب المعاشات.

وتابع جمال عوض "بعد عيد الأضحى ننتهى من عمل اللجنة ونحن نعطي الجميع حقوقه، ولن يضيع حق أي مستحق للمعاش  والعلاوات الخمس".

وأكد جمال عوض "صرف العلاوات مقترن بتوقيت صرف المعاشات لو تم إقرار الصرف لـ  المؤسسات الصحفية سوف  يحصلون على الزيادة مع معاش شهر سبتمبر".

ولفت جمال عوض إلى أنه "بمجرد انتهاء إجازة العيد سيتم حسم ملف  استحقاقات المؤسسات الصحفية من صرف العلاوات الخمس، والأمر الآن قيد الدراسة وسيتم الإعلان عن نتائج الدراسة والبحث بعد عيد الأضحى".

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