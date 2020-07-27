10 عمليات يتم استخدام المنظار الجراحي فيها .. تأخر الحمل أبرزها

نجح المنظار الجراحي في تشخيص وعلاج أمراض مختلفة، حيث زادت استخدامه في شتى المجالات والعمليات الدقيقة، حيث إن المنظار الجراحي عبارة عن كاميرا تأخذ الصورة عن طريق عدسة بمقياس معين ويتم نقلها على شاشة عرض.





وعلق الدكتور أبو العطا خيري استشاري الجراحة العامة والأورام وجراحات المناظير أن المنظار الجراحي يستطيع من خلاله رؤية الآلات الجراحية التي نستطيع أن ندخلها في أي تجويف، مثل تجويف البطن، تجويف الحوض، أو حتى تجويف الصدر، ورؤية أى آلات أخرى مساعدة المستخدمة في الإجراءات الجراحية.





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وتابع خيري في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن المنظار الجراحي يتم إدخاله في الجسم عن طريق ثقوب بسيطة تتراوح ما بين نصف سم إلى ١ سم، وما إذا قمنا بإدخال بعض الآلات كبيرة الحجم، وفي بعض الأحوال نقوم باستخدام جروح أقل من ٢ مم خاصة في الأطفال أو بعض جراحات الصدر. حسابهأنإدخاله





أما عن الألم بعد الإجراء الجراحي، أوضح خيري، أن المنظار الجراحي لا يتسبب في ألم كبير؛ حيث انه يساهم في فترة إقامة أقل بـ المستشفى وفترة النقاهة أقصر، بالإضافة إلى أن التعافي بعد إجراء المنظار الجراحي عن طريق المنظار تكون أفضل وأسرع، وذلك يؤدي إلى عودة المريض إلي عمله سريعا، وهذا يعوض التكلفة المالية التي من الممكن أن يخسرها المريض في حالة الجراحات الاعتيادية.





وفي بعض الأحوال نكون مجبرين في بعض الحالات التي لا تتعدي ال ٥ بالمائة على استخدام الإجراء الجراحي الاعتيادي. وأكد خيري، أنه يمكن إجراء جميع الجراحات عن طريق المنظار الجراحي ومن هنا نجد أن اختيار المريض واختيار الحالة التي نعمل من خلالها مهم جدا لأن ذلك يؤدي إلى الاستفادة من جميع المميزات التي تتم عن طريق جراحات المناظير،





وتابع خيري ، أن الجراحات التي تتم عن طريق المنظار الجراحي تتميز بالسرعة بشرط أن تتم عن طريق متخصصين في جراحات المناظير، ومن أبرز العمليات التي يتم إجراؤها عن طريق المنظار الجراحي، تتمثل في:







2-استئصال الزائدة الدودية .

3- تكميم المعدة وتحويل المسار سواء المصغر أو الكلاسيكي.

4- إصلاح فتق الحجاب الحاجز .

5- علاج

6- علاج الالتصاقات. 1- استئصال المرارة والحصوات .2-استئصال الزائدة الدودية .3- تكميم المعدة وتحويل المسار سواء المصغر أو الكلاسيكي.4- إصلاح فتق الحجاب الحاجز .5- علاج تأخر الحمل 6- علاج الالتصاقات.

7- استئصال أكياس على المبيضين .

8- استئصال الرحم بالمنظار .

9- استئصال جزء من الكبد .

10- استئصال القولون والأمعاء الدقيقة.



