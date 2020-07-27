AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

10 عمليات يتم استخدام المنظار الجراحي فيها .. تأخر الحمل أبرزها

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:56 م
عمليات يتم استخدام
عمليات يتم استخدام المنظار الجراحي فيها
Advertisements
آية التيجي
نجح المنظار الجراحي في تشخيص وعلاج أمراض مختلفة، حيث زادت استخدامه في شتى المجالات والعمليات الدقيقة، حيث إن المنظار الجراحي عبارة عن كاميرا تأخذ الصورة عن طريق عدسة بمقياس معين ويتم نقلها على شاشة عرض.

وعلق الدكتور أبو العطا خيري استشاري الجراحة العامة والأورام وجراحات المناظير أن المنظار الجراحي يستطيع من خلاله رؤية الآلات الجراحية التي نستطيع أن ندخلها في أي تجويف، مثل تجويف البطن، تجويف الحوض، أو حتى تجويف الصدر، ورؤية أى آلات أخرى مساعدة المستخدمة في الإجراءات الجراحية.

اقرأ أيضا | المنظار الرحمي.. أبرز تقنيات علاج تأخر الحمل

وتابع خيري في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن المنظار الجراحي يتم إدخاله في الجسم عن طريق ثقوب بسيطة تتراوح ما بين نصف سم إلى ١ سم، وما إذا قمنا بإدخال بعض الآلات كبيرة الحجم، وفي بعض الأحوال نقوم باستخدام جروح أقل من ٢ مم خاصة في الأطفال أو بعض جراحات الصدر.

أما عن الألم بعد الإجراء الجراحي، أوضح خيري، أن المنظار الجراحي لا يتسبب في ألم كبير؛ حيث انه يساهم في فترة إقامة أقل بـ المستشفى وفترة النقاهة أقصر، بالإضافة إلى أن التعافي بعد إجراء المنظار الجراحي عن طريق المنظار تكون أفضل وأسرع، وذلك يؤدي إلى عودة المريض إلي عمله سريعا، وهذا يعوض التكلفة المالية التي من الممكن أن يخسرها المريض في حالة الجراحات الاعتيادية.

وأكد خيري، أنه يمكن إجراء جميع الجراحات عن طريق المنظار الجراحي ومن هنا نجد أن اختيار المريض واختيار الحالة التي نعمل من خلالها مهم جدا لأن ذلك يؤدي إلى الاستفادة من جميع المميزات التي تتم عن طريق جراحات المناظير، وفي بعض الأحوال نكون مجبرين في بعض الحالات التي لا تتعدي ال ٥ بالمائة على استخدام الإجراء الجراحي الاعتيادي.

وتابع خيري ، أن الجراحات التي تتم عن طريق المنظار الجراحي تتميز بالسرعة بشرط أن تتم عن طريق متخصصين في جراحات المناظير، ومن أبرز العمليات التي يتم إجراؤها عن طريق المنظار الجراحي،  تتمثل في:

1- استئصال المرارة والحصوات .
2-استئصال الزائدة الدودية .
3- تكميم المعدة وتحويل المسار سواء المصغر أو الكلاسيكي.
4- إصلاح فتق الحجاب الحاجز .
5- علاج تأخر الحمل .
6- علاج الالتصاقات.  
7- استئصال أكياس على المبيضين .
8- استئصال الرحم بالمنظار .
9- استئصال جزء من الكبد .
10- استئصال القولون والأمعاء الدقيقة.

وتابع خيري، أن الجراحات التي تتم بـ المنظار الجراحي كثيرة تتم عن طريق المنظار، وهذا أدي إلي تحسين الأداء لصالح المريض، وتجنب المضاعفات التي تحدث من الجروح وبعض الآلام الشديدة أو التهاب الجرح أو حدوث فتق جراحي في بعض الجراحات الاعتيادية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسالة دكتوراة تقارن بين المنظار والجراحة التقليدية في استئصال سرطان المستقيم بالمنوفية

استخدامات منظار البطن عند النساء.. معرفة أسباب تأخر الإنجاب أبرزها

الملك سلمان يجري جراحة استئصال المرارة.. إليك أعراض الالتهاب .. حالات تستوجب إزالتها تمامًا .. الاستعدادات قبل العملية .. والمنظار أسهل من الجراحة

ترشيحاتنا

هاني رمزي يعلن مفاجأة قناة الأهلي لجماهير القلعة الحمراء بعد تطويرها

الصفقة المنتظرة .. نجم بيراميدز يوقع على عقود انتقاله لنادي الزمالك

النائب العام بحبس أبٍ احتياطيًّا لاتهامه بضرب نجله المصاب بإعاقة حتى الوفاة

4 مقترحات وتأجيل.. السودان يقدم طلبا غير مسبوق في مفاوضات سد النهضة

مكة وبكة والبيت العتيق.. علي جمعة يكشف سبب تسمية بلد البيت الحرام

سفيرنا في لندن: تعاقدنا مع دار محاماة لمقاضاة دار "كريستيز" التي عرضت رأس توت عنخ أمون للبيع.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تعلن عن سيارة أطفال باهظة الثمن.. صور

أزمة جديدة.. 4 أعراض لفيروس كورونا تستمر بعد الشفاء

تعديل سيارة تويوتا راف فور الرياضية.. صور