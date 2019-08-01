مؤتمر علمي يناقش الجديد في جراحات المناظير بجامعة كفر الشيخ.. صور

شهد الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، افتتاح المؤتمر السنوي الأول لقسم الجراحة العامة بكلية الطب، بالتعاون بين الجامعة وجمعية الجراحين المصرية وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب، والدكتور عبد المعطي حسين، القائم بأعمال رئيس الجمعية، والدكتور محمد فريد، سكرتير جمعية الجراحين المصرية.



جاء ذلك بحضور، الدكتور جلال أبو رية، أستاذ الجراحة العامة، وأمين عام الجمعية، والدكتور أسامة العجمي، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد إسماعيل، رئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب، ورئيس المؤتمر، والدكتور عاطف عبد الغني، أستاذ الجراحة العامة، وعضو جمعية الجراحين المصرية.



وشارك في هذا المؤتمر نخبة من أساتذة الجراحة العامة، بجامعات القاهرة، والمنصورة، وعين شمس، والإسكندرية، وطنطا، والزقازيق، والمنوفية، وأسيوط، حيث أجريت مناقشات علمية حول جراحات المناظير، وتم إجراء بث مباشر من غرفة عمليات مستشفى الجامعة لإحدى جراحات المناظير.



وناقش المؤتمر الجديد في جراحات المناظير لحالات السمنة المفرطة، والتهاب الحصى المزمن بالحويصلة المرارية، وضيق المريء وإصلاح الفتق بالمناظر الجراحي، واستئصال أورام الكبد، والقنوات المرارية، واستخراج حصوات القنوات المرارية بالمناظر الجراحي.



جدير بالذكر أن هذا المؤتمر أشرف على تنظيمه وإعداده، الدكتور طه إسماعيل، أستاذ جراحة المناظير بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، سكرتير المؤتمر، والدكتور رضا فوزي، مدرس الجراحة العامة بكلية الطب، والدكتور أحمد لمعي، والدكتور محمد طلبة، المدرسين المساعدين بقسم الجراحة العامة بالكلية، منسقين للمؤتمر.

