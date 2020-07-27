كامل الوزير يطمئن سكان «الشربتلي»: «أنا أول واحد هيدخل العمارة بعد الترميم».. فيديو

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل إن الوزارة لن تترك أهالي الزمالك أو قاطني عمارة الشربتلي قبل أن يطمئنوا؛ موضحا أن فكرة هدم عقار في حالة قلق المواطنين ومنحهم شققا في الزمالك أو شراء الأرض بقيمتها تم طرحها من ضمن الحلول لطمأنة المواطنين، مشيرا إلى وجود عقارات بها أدوار مخالفة.
وأضاف الوزير في تقرير مصور مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، أن العمارات المجاورة لم تتأثر وهو ما يؤكد أن ماكينة الحفر قامت بعملها دون أزمة فلا خوف على العمارة أو أي عمارة أخرى؛ مرددا: « لا خوف أبدا بعد ذلك من اي ميل في العمارات».
وتابع الوزير أن هناك توجيهات من الدولة في إعادة بناء العمارات التي يبيعها أصحابها لتحويلها الى جراج متعدد الطوابق، مستنكرا ان العديد من العمارات ارتفعت دورا واثنين على رخصتها مخالفة للقانون.
وأكد الوزير في حديثه لأحد سكان عمارة الشربتلي: «إحنا هنعيد ترميم العمارة ولو خايف تدخل العمارة آجي أعيد معاك وأشرب الشاي وهدخل أول واحد العمارة».
ونوه الوزير، بأن العديد من العمارات استبدلت الجراجات بمحلات وغيرها من الاستخدمات ما يجعل الشوارع مزدحمة ويجب انشاء جراجات متعددة الطوابق.