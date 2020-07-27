كامل الوزير يطمئن سكان «الشربتلي»: «أنا أول واحد هيدخل العمارة بعد الترميم».. فيديو

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل إن الوزارة لن تترك أهالي الزمالك أو قاطني عمارة الشربتلي قبل أن يطمئنوا؛ موضحا أن فكرة هدم عقار في حالة قلق المواطنين ومنحهم شققا في الزمالك أو شراء الأرض بقيمتها تم طرحها من ضمن الحلول لطمأنة المواطنين، مشيرا إلى وجود عقارات بها أدوار مخالفة.







