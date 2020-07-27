مواطن يستغيث من قطع المياه المستمر في مساكن الحلمية بمنطقة عين شمس

استغاث المواطن هشام محمد ابراهيم من منطقة عين شمس، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لمساعدته في معاناته من قطع المياه المستمر بمنطقة سكنه.





وقال هشام إبراهيم فى رسالته: نعاني منذ فترة نحن سكان 17 شارع 22 مساكن الحلمية من قطع المياه من الساعه 9 صباحا حتى 10 مساء وتقدمت بعدة شكاوى لـ 125 ولكن دون استجابة".





اقرأ ايضا :







