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بين الناس

مواطن يستغيث من قطع المياه المستمر في مساكن الحلمية بمنطقة عين شمس

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:13 م
شكاوي صدي البلد
شكاوي صدي البلد
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ميرنا محمود
استغاث المواطن هشام محمد ابراهيم من منطقة عين شمس، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لمساعدته في معاناته من قطع المياه  المستمر بمنطقة سكنه. 

وقال هشام إبراهيم فى رسالته: نعاني منذ فترة نحن سكان 17 شارع 22 مساكن الحلمية من قطع المياه من الساعه 9 صباحا حتى 10 مساء وتقدمت بعدة شكاوى لـ 125 ولكن  دون استجابة".

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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