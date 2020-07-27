رئيس حزب التجمع: قائمة انتخابات مجلس الشيوخ الوطنية خطوة لاستعادة حلف 30 يونيو

قال سيد عبد العال، عضو مجلس النواب، رئيس حزب التجمع ، إن القائمة المكونة من 11 حزبا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ تسير في اتجاه ندافع عنه لاستعادة حلف 30 يونيو؛ كي يكون حلفا سياسيا وطنيا.





وأضاف سيد عبد العال، في مداخلة هاتفية بالإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الأحزاب والقوى السياسية متواجدة في الساحة السياسية.





وتابع سيد عبد العال " قائمة خوض انتخابات مجلس الشيوخ قائمة انتخابية ولكنها خطوة لاستعادة ثقة الأحزاب في بعضها البعض".





وأكد سيد عبد العال أن "انتخابات مجلس الشيوخ تعد بروفة لانتخابات مجلس النواب المقبلة".



