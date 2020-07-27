الأوراق المطلوبة وشروط التحويل إلى كليات الجامعة المصرية الروسية

أعلنت الجامعة المصرية الروسية أن باب التحويل إلى كلياتها مفتوحا حتى يوم 30 يوليو 2020.





وأوضحت الجامعة المصرية الروسية في بيان لها ، أن الاوراق المطلوبة لمرحلة الترشيحات تتمثل في : صورة شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها على أن يكون الحد الادمى المسموح به للتقديم 90 % لكليتي الصيدلة وطب الفم والاسنان ، و 80% كلية الهندسة ، و60% لكلية الادارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات .





و يشترط تقديم صورة بيان تقديرات موثق بختم الشعار ، وصورة محتوى علمي بالمواد التي درسها الطالب من الجهة المحول منها ، وصورة شهادة الميلاد للطالب ، وصورة بطاقة الرقم القومي للطالب و ولي الامر ، وسداد مبلغ 750 جنيه قيمة استمارة طلب الالتحاق بعد الحصول على إذن دفع من شئون الطلاب والدفع في أي فرق من فروع البنوك ( البنك التجاري الدولي ، بنك قطر الوطني الاهلي ، وبنك التعمير والاسكان ، او بالفيزا داخل الجامعة ) ولا يتم استرداد هذا المبلغ في جميع الاحوال، ويشترط ألا يقل المعدل التراكمي الحاصل عليه الطالب عن 2 من 4 وإلا تقل النسيبة المئوية لاي من المقررات التي يتم نقلها للطالب عن 60 %.





ويتم اختيار الطلاب المقبولين طبقا لاعلى تقدير واقل عدد ساعات امضاها الطالب في الكلية المحول منها ، وتعلن نتيجة المقبولين على موقع الجامعة في خلال 15 يوم من قفل باب التحويلات ، ويلزم سرعة استكمال الاوراق المطلوبة ودفع مصروفات الكلية فور إعلان نتيجة القبول حتى 5 أيام عمل وإلا يعتبر الحجز لاغيا ولا يحق للمتقدم المطالبة بإسترداد قيمة طلب الالتحاق، وتقوم لجنة المقاصات بالجامعة بعمل مقترحة مقاصة تحدد المقررات التي تجح فيها المتقدم وتعتبر مكافئة لمقررات الجامعة لعرضها على لجنة المقاصات بالوزارة للموافقة على اعتماد إعفاء المتقدم من دراستها بالجامعة من عدمه.





وعن الاوراق المطلوبة بعد اعلان نتيجة التحويلات فتتمثل في : اصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، واصل بيان تقديرات موثق بختم الشعار، واصل المحتوى العلمي بالمواد التي درسخا الطالب من الجهة المحول منها ، واصل شهادة الميلاد موضح بها الرقم الثلاثي للطالب ، خطاب سحب أو بيان حالة من الكلية أو المعهد المحول منها في حالة القبول ، ونموذج 2 وبطاقة 6 جند للطلاب الذكور ، وعدد 6 صور شخصية حديثة ، وشيك مقبول الدفع بقيمة مصروفات الكلية وتكلفة اعداد المقاصة .



