٩٠ فدانا بلا ري.. أهالى هلا بالدقهلية يطالبون بإزالة التعديات وتطهير الترعة.. صور

أستغاث المواطن عماد ابراهيم ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تعديات بعد المواطنين على ترعه هلا ومنع وصول ماء الرى لاراضيهم .

وقال فى شكواه : قامت الوحدة المحلية بهلا بتغطية مسقي منزوعة الملكية بمبلغ مالي ٢٣٣ الف في عام ٢٠١٠ وباهمالهم تركوا الأهالي يتعدون عليها بالبناء حيث قام أحد المواطنين بالبناء خارج منزله على مساحة ٤٨ متر وتمت الإزالة الجزئية وتم تحرير محضر مخالفة وإزالة إلا أنه دون جدوي .

وأضاف شوقي ابو السعود المحامي ان هناك تواطئ من قبل الوحده المحلية بهلا والري حيث قامت الوحدة باستخراج رخصة مزورة باسم المواطن محمود زكريا أمين عمر وعلي الرغم من كون الرخصة تم تحويل الموظف الي المحكمة التأديبية لما قام به من مخالفات وقيام المواطن بالبناء علي مواسير المسقي المغطاه بحوالي ١٦٠ سم بطول منزله و تقدمنا بأكثر من شكوي إلا أنه دون جدوي .

و أشار الحاج سعيد فوزي الشحات الى أنهم تقدموا بشكوي لرئاسة الوزراء ووزير الري ووزير الزراعة ووزير التنمية المحلية للوقوف علي اساس الوضوع ومن المسؤل عن حماية المسقي لتوصيل المياة لاراضينا

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