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محافظات

كله لوجه الله.. قصة عم محمود تعافى من الكورونا فتبرع بالبلازما.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:01 ص
عم محمود
عم محمود
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الفيوم - نبيل أبو السعود

مازال العشرات من أهالى محافظة الفيوم المرضى
المتعافين من مرض الكورونا المستجد يتوافدون على 
المركز الاقليمى  للدم  بمستشفى الفيوم العام للتبرع بالبلازما بالمجان.

ومن بين المتبرعين، عم محمود سيد عبد النبي، أحد مركز طامية
بالفيوم والذي كان قد اصيبت بمرض الكورونا المستجد  فى
24 ابريل 2020 وتعافى منه 9 مايو الماضي.



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بداية قال عم "محمود": قررت بعد أن شفانى الله ان اتبرع  بشئ خالص لوجه الله ، فعلمت أن هناك جهاز لفصل
البلازما بالمركز الاقليمي للدم والتبرع بها ، فأسرعت الى المركز وتبرعت بالبلازما
لوجه الله عز وجل .

وأضاف بأن التبرع بالبلازما واجب وطنى ودينى على
كل مواطن مصرى شفاه الله من هذا المرض اللعين .

كله لوجه الله.. قصة عم محمود تعافى من الكورونا فتبرع بالبلازما.. فيديو
كله لوجه الله.. قصة عم محمود تعافى من الكورونا فتبرع بالبلازما.. فيديو
كله لوجه الله.. قصة عم محمود تعافى من الكورونا فتبرع بالبلازما.. فيديو
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