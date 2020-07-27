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سيارات

بوجاتي تعلن عن سيارة أطفال باهظة الثمن.. صور

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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كريم عاطف

كشفت العلامة التجارية بوجاتى عن سيارة مخصصة للجيل الصاعد تحمل اسم  Baby II، وهي مصممة للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 14 سنة، وكان قد أعلن عنها لأول مرة في معرض جنيف الدولي للسيارات العام الماضي.


وأوضحت شركة بوجاتى ان السيارة Baby II ، وهي تكريم لسيارة بيبي الأصلية التي صنعتها الشركة في عام 1926، تم بناؤها خصيصًا لابن إيتوري بوجاتي مؤسس الشركة، والتي كانت نسخة مصغرة من سيارة بوجاتي تايب 35 .


وعند حدوث رد فعل إيجابي من العملاء ، دفع شركة بوجاتي لإنتاج حوالي 500 نسخة من السيارة الصغيرة ، وتعاونت بوجاتي مع شركة The Little Car Company  لإنتاج السيارة التي يمثل حجمها 75% من حجم السيارة الأصلية.


وتتوفر السيارة بـ 3 نسخ مختلفة جميعها كهربائية مع نظام دفع خلفي، النسخة الأساسية  Baseونسخة Vitesse  و نسخة  Pur Sang.


وتعمل النسخة الأساسية Base ببطارية 1.4 كيلو واط/سا، والثانية تحمل اسم Vitesse وتتميز بهيكل مصنوع من ألياف الكربون مع بطارية 2.8 كيلوواط/سا ، في حين أن نسخة Pur Sang هي الأكثر تميزًا، حيث تأتي بهيكل مصنوع يدويًا من الألمونيوم.


وتصل قوة النسختين الأعلى إلى 13.4 حصان باستخدام مفتاح السرعة الخاص بعلامة بوجاتي، مع العلم أن وزن سيارة بوجاتي Baby II هو 230 كجم فقط، لذا ستحتاج إلى حوالي 8 نسخ منها لمعادلة وزن بوجاتي تشيرون.


أما السرعة القصوى في النسخة الأساسية 48 كلم/سا، أما نسختي Vitesse و Pur Sang فستبلغ سرعتها القصوى إلى 67 كلم/سا.


اما سعر سيارة بوجاتي Baby II يبدأ سعرها من 30,000 يورو، ويصل سعرها إلى 58,500 يورو في فئة  Pur San.

بوجاتي تعلن عن سيارة أطفال باهظة الثمن.. صور
بوجاتي تعلن عن سيارة أطفال باهظة الثمن.. صور
بوجاتي تعلن عن سيارة أطفال باهظة الثمن.. صور
بوجاتي تعلن عن سيارة أطفال باهظة الثمن.. صور
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