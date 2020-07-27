انتقاد جديد لـ أنقرة.. إسبانيا تطالب تركيا بالحفاظ على روح معلم آيا صوفيا

وجهت إسبانيا انتقادا ضمنيا، اليوم الاثنين، إلى تركيا، بعد تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.









ووفقًا لـ"رويترز"، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا جونثاليث لايا، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو، إن من المهم أن يظل آيا صوفيا جزءا من التراث العالمي الذي تشترك فيه الإنسانية، ويتم الحفاظ على روح معلمه.









وكانت المحكمة الإدارية العليا التركية ألغت قرار مجلس الوزراء التركي الصادر في 24 نوفمبر 1934، القاضي بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف.







