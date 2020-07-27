تنسيقية الشباب تطلق إعلانا للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إعلانا يذاع عبر عدد من الفضائيات، للتوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
تضمن الإعلان عدة رسائل سياسية عن أن المشاركة حق وواجب، بالإضافة للتوعية بأهمية المشاركة لبناء المستقبل.
وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق الحملات المتنوعة لخدمة المجتمع، وأعلنت قبل أيام، إطلاق غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ.
ودفعت التنسيقية بـ5 مرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراءها، في الخارج يومي 9 و10 أغسطس، فيما يتم التصويت في الداخل يومي 11 و12 أغسطس، وتكون جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
تضمن الإعلان عدة رسائل سياسية عن أن المشاركة حق وواجب، بالإضافة للتوعية بأهمية المشاركة لبناء المستقبل.
وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق الحملات المتنوعة لخدمة المجتمع، وأعلنت قبل أيام، إطلاق غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ.
ودفعت التنسيقية بـ5 مرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراءها، في الخارج يومي 9 و10 أغسطس، فيما يتم التصويت في الداخل يومي 11 و12 أغسطس، وتكون جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا