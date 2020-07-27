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القوى العاملة: مشروع قانون العمل الجديد وضع حماية خاصة للمرأة ضد التمييز

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:53 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل الجديد وضع ضوابط صارمة لحماية المرأة المصرية ضد التمييز العنصري من قبل رب العمل بسبب الجنس، بحيث لا يجوز منحها راتب أقل من الرجل وخاصة إذا كانت تقوم بنفس الوظيفة لمجرد إنها امرأة.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبد الرحيم، والمذاع على قناة "المحور"، أن القانون أيضًا شدد على عدم السماح للمرأة بالقيام بعدد من الأعمال الخطرة التي لا تصلح إلا للرجال، وذلك بمنح الجهات المختصة حريات تحديد تلك الأعمال ومدى إمكانية القيام بها من عدمه، وذلك للحفاظ علي أموممتها ورعايتها لأطفالها.

وكشف عبد العاطي، عن أن مشروع قانون العمل الجديد منح وزير القوى العاملة سلطة تحديد الأوقات والأحوال التي يحظر علي المرآة ممارسة العمل فيها، مشيرا إلى أن القرار لن يصدر إلا بالتشاور مع المجلس القومي للمرأة.





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