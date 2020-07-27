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رياضة

المقاولون العرب: 50 ألف جنيه عقوبة اللاعب غير الملتزم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:24 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد
أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب، أنه سيوقع عقوبة قدرها 50 ألف جنيه على اللاعب الذي لا يلتزم بالاجراءات الاحترازية.


وقال عادل في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت2" الفضائية: "لدينا حالة كورونا ولكن لم تظهر عليه أي أعراض، وأرى أن هناك حالة من الإهمال".


وأضاف: "حددنا عقوبة 50 ألفا على من لا يلتزم باتباع الاجراءات الاحترازية".


واختتم عادل تصريحاته: "لاعبو الفريق مصممون على تحقيق المركز الثاني في الدوري من أجل المشاركة الأفريقية، وهناك روح حماسية في التدريبات واللاعبون متحمسون للغاية".
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