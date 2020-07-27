المقاولون العرب: 50 ألف جنيه عقوبة اللاعب غير الملتزم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب، أنه سيوقع عقوبة قدرها 50 ألف جنيه على اللاعب الذي لا يلتزم بالاجراءات الاحترازية.









وقال عادل في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت2" الفضائية: "لدينا حالة كورونا ولكن لم تظهر عليه أي أعراض، وأرى أن هناك حالة من الإهمال".









وأضاف: "حددنا عقوبة 50 ألفا على من لا يلتزم باتباع الاجراءات الاحترازية".







