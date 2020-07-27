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رياضة

الصفقة المنتظرة .. نجم بيراميدز يوقع على عقود انتقاله لنادي الزمالك

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:33 م
بيراميدز
بيراميدز
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حسن العمدة
كشف الإعلامي محمد فاروق، أن نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط فريق بيراميدز، يتمسك بالانتقال إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "دونجا وقع على ورقة رغبة بالانتقال إلى الزمالك، وأكد لمسئولي بيراميدز استعداده التام للتنازل عن مستحقاته من أجل تحقيق حلمه بالانضمام إلى القلعة البيضاء".
 
وأضاف: "مرتضي منصور رئيس الزمالك، خاطب بشكل رسمي سالم الشامسي، رئيس نادي بيراميدز، للحصول على خدمات دونجا".

ويقوم باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بتصفية العناصر التي لا يرغب في تواجدها معه، وضم آخرين من اللاعبين المعارين أو صفقات جديدة لدعم صفوف الفريق.

كما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستئناف الموسم الحالي من بطولة الدوري الممتاز، بعد توقف طال لمدة أكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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