أرخص سيارة اقتصادية في السعودية

تمتاز سيارات السعودية بالعديد من الأناقة والفخامة، لأن معظم السعوديين يعشقون السيارات ويفضلون استقلالها، ومن أشهر سيارات السعودية «تويوتا ياريس 2020» أفضل سيارة في السعودية، وتوجد العديد من الموديلات سواء سيدان أو هاتشباك، كما أنها موفرة للوقود ويطلق عليها أرخص سيارة في السعودية





تحتوي السيارة على العديد من الإمكانيات فهي تعمل بشاشة اللمس قياسها 7 إنش وراديو قمر صناعي ونظام ملاحة وبلوتوث و6 سماعات ومنفذي يو-اس-بي والتحكم التلقائي في المناخ بالإضافة إلى كاميرا الرؤية الخلفية.









تتميز سيارة تويوتا ياريس 2020 على محرك 4 أسطوانات وخزان وقود سعته 1.5 لتر، وقوة 106 حصان وناقل حركة يدوي بـ6 سرعات بنظام الدفع الأمامي كما يتوفر ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات.







