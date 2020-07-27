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رياضة

مجدي عبدالغني: الأهلي يملك اكتفاء ذاتيا فى وسط الملعب.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:51 م
عمرو السوليه وطارق
عمرو السوليه وطارق حامد وفرجاني ساسي
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حسن العمدة
أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يملك اكتفاء ذاتيا فى مركز وسط الملعب، مشددا على أنه من أهم المراكز داخل أى فريق فى العالم.

وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الأهلي يملك بدائل عديدة فى مركز لاعب الوسط المدافع وعلى رأسهم عمرو السولية وأليو ديانج، ويلعبان بشكل مميز للغاية لأن بينهما تجانسا كبيرا".
 
وأضاف: "الزمالك ليس لديه سوى طارق حامد، لأن محمد حسن بعيد عن مستواه ومحمود عبدالعزيز مصاب، وفرجاني ساسي لا يقوم بأدوار دفاعية فى معظم أوقات المباراة".
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