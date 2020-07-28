شاهد.. التموين توفر 18 ألف رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توفير 18 ألف رأس ماشية في حجر ابو سنبل، استعدادًا لـ عيد الأضحى المبارك، حيث توجد كميات كبيرة من اللحوم وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى، حيث يتم طرح اللحوم الطازجة السودانية بـ85 جنيها والبرازيلي الطازج من 90 إلى 100 جنيه، اللحوم البرازيلي المجمدة بسعر 65 جنيها للكيلو، كما يتم طرح اللحوم البلدى في الأسواق من 90 إلى 120 جنيهًا.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية هايبر لمجموعة اللؤلؤ الاماراتية الفرع رقم 190 علي مستوى المجموعة بمساحة تفوق 8 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر بــ 200 مليون جنيه وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل الي 1000 فرصة عمل، بحضور معتز الألفي الشريك المصري لمجموعة لؤلؤ الإماراتية وحزيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو فى مصر وممثل سفير الهند.