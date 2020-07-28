شاهد.. التموين توفر 18 ألف رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى

أكد الدكتور علي المصيلحي

وزير التموين والتجارة الداخلية

، توفير 18 ألف رأس ماشية في حجر ابو سنبل، استعدادًا لـ

عيد الأضحى المبارك

، حيث توجد كميات كبيرة من اللحوم وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى، حيث يتم طرح اللحوم الطازجة السودانية بـ85 جنيها والبرازيلي الطازج من 90 إلى 100 جنيه،

اللحوم البرازيلي

المجمدة بسعر 65 جنيها للكيلو، كما يتم

طرح اللحوم البلدى

في الأسواق من 90 إلى 120 جنيهًا.



