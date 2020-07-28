وزيرة التضامن: الرئيس السيسي منحاز لقضايا تمكين وتشغيل ذوي الهمم.. فيديو

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليقا على توجيه الرئيس السيسي بدعم صندوق "عطاء" لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بـ١٠٠ مليون جنيه، إن قضية ذوي الإعاقة تشغل بال مصر والرئيس السيسي منحاز لقضايا تمكين وتشغيل ذوي الإعاقة .
وأضافت نيفين القباج في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"،:" الرئيس السيسي أوصى بفتح صندوق عطاء الخيري تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي وصندوق آخر يناقشه مجلس النواب خلال الأسبوعين المقبلين لتوفير موارد لذوي الهمم".
وتابعت نيفين القباج:" الرئيس السيسي وجه بدعم صندوق عطاء بـ 100 مليون من صندوق تحيا مصر ، و50 مليون جنيه من وزارة الأوقاف".
وأكملت نيفين القباج:" سيتم استخدام تلك الاموال للعمل على محاور الاطراف الصناعية واتاحة المباني ومحطات المترو وتجهيزها لذوي الهمم وتشغيل ذوي الهمم وإتاحة فرص عمل خاصة بهم".
ولفتت نيفين القباج: الى ان" صندوق الاستثمار الخيري هو صندوق تم إقراره من هيئة الرقابة المالية ويتم إطلاق الاكتتاب فيه ومن يضع موارد في الصندوق يستردها بعد 3 سنوات ".