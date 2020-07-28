وزيرة التضامن: الرئيس السيسي منحاز لقضايا تمكين وتشغيل ذوي الهمم.. فيديو

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، تعليقا على توجيه الرئيس السيسي بدعم صندوق "عطاء" لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بـ١٠٠ مليون جنيه، إن قضية ذوي الإعاقة تشغل بال مصر والرئيس السيسي منحاز لقضايا تمكين وتشغيل ذوي الإعاقة .





وأضافت نيفين القباج في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"،:" الرئيس السيسي أوصى بفتح صندوق عطاء الخيري تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي وصندوق آخر يناقشه مجلس النواب خلال الأسبوعين المقبلين لتوفير موارد لذوي الهمم".





وتابعت نيفين القباج:" الرئيس السيسي وجه بدعم صندوق عطاء بـ 100 مليون من صندوق تحيا مصر ، و50 مليون جنيه من وزارة الأوقاف".





وأكملت نيفين القباج:" سيتم استخدام تلك الاموال للعمل على محاور الاطراف الصناعية واتاحة المباني ومحطات المترو وتجهيزها لذوي الهمم وتشغيل ذوي الهمم وإتاحة فرص عمل خاصة بهم".





ولفتت نيفين القباج: الى ان" صندوق الاستثمار الخيري هو صندوق تم إقراره من هيئة الرقابة المالية ويتم إطلاق الاكتتاب فيه ومن يضع موارد في الصندوق يستردها بعد 3 سنوات ".



