أحمد مرتضى: استكمال الدوري صعب في ظل استعداد الزمالك لـ أبطال إفريقيا.. فيديو





وأضاف أحمد مرتضى في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن استكمال بطولة الدوري لهذا الموسم صعب ومن الصعب وضع جدول لـ المباريات مشددا على ان الزمالك سينتظر و يري ما سيحدث





واشار الى أن فريق الزمالك يستعد جيدا خلال الفترة الحاليه لـ نصف نهائي دوري ابطال افريقيا امام الرجاء المغربي حيث ان الفريق لديه رغبه حقيقة في التتويج بالبطولة





وأضاف ان الزمالك لا يخشى مواجهة اي فريق خلال المباراة النهائية لافتا الى ان الفريق القوي لا يعنيه من المنافس فالاستعدادات واحده في جميع الحالات





ونوه الى أن الزمالك سيكون قد تاهل لـ نهائي أبطال أفريقيا مرتين خلال 4 او 5 سنوات لذلك فهو مؤشر جيد للغاية، لافتا الى ان الاهلي والرجاء والوداد من اقوي الفريق الافريقية

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك أن الدوري المصري لهذا الموسم من الصعب أن يتم استكماله؛ نظرا لضيق الوقت خاصة في ظل إقامة نصف نهائي دوري ابطال افريقيا على مباراتين " ذهاب وإياب ".