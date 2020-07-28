AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عز العرب يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:34 ص
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن  هناك رسائل أساسية ظهرت في  لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية السعودي وبحضور سامح شكري .

وأضاف محمد عز العرب في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، أن  السعودية تدعم مصر في موقفها من الأزمة الليبية ".

وتابع محمد عز العرب:"  كان هناك استعراض من الرئيس السيسي فيما يخص الموقف المصري من الأزمة الليبية  ومصر تؤكد على ضرورة  تجميد الوضع في ليبيا وألا يحدث تعدي للخطوط الحمراء التي حددها الرئيس السيسي".

ولفت محمد عز العرب: إلى أنه" لابد من تواجد تكاتف بين القوى العربية في هذه الفترة ".

وأكمل محمد عز العرب:"  مصر والسعودية  من شأنهما تقويض حالة التدخلات الخارجية التي تعبر عنها تركيا ومحاربة جماعات التطرف والإرهاب "، مضيفا:"  هناك تصور مركزي تحاول تدعيمه تركيا وقطر لتحويل واستنساخ النموذج السوري في ليبيا وان تتحول ليبيا إلى قاعدة ارتكاز للإرهاب بما يؤدي إلى تهديد الامن القومي المصري والعربي والافريقي ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"المصريين": لقاء السيسي وحفتر وصالح يضع خارطة طريق لتسوية الأزمة الليبية

تقدير عالمي لمصر وقائدها.. البرلمان يشيد بالترحيب العربى والدولي بإعلان القاهرة بشأن ليبيا

مجلس الشئون الخارجية: "مبادرة القاهرة" فرصة لليبيين لصياغة مستقبلهم وتجنيب الحل العسكري

العالم يؤيد السيسي.. أمريكا تدعم مصر بشأن ليبيا وتنقلب على تركيا وأردوغان

نحتاج لـ الجيش المصري أمام المحتل التركي.. إشادة ليبية بـ خطاب الرئيس السيسي

خلال لقائه بوزير الخارجية السعودي..السيسي : مصر تسعي لعدم تحول ليبيا إلى قاعدة ارتكاز للإرهاب

ترشيحاتنا

الأم وبناتها بس.. الأزهر يوضح حكم صلاة العيد في المنزل.. فيديو

حكم النوم على البطن.. الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا

لزيادة نسبة حرق الدهون.. استشارى تنصح بتناول هذه الأطعمة

الرُّقيّ كما عودنا.. نبيل الحلفاوي يعلق على افتتاح قناة الأهلي في ثوبها الجديد

أحمد سعد ينعى الدكتور مشالي طبيب الغلابة:اليوم فقدت الأرض جزءا كبيرا من العطاء والرحمة

أبرزها استئناف الدوري وتحدي أندية إسبانيا وإيطاليا.. تعرف على تصريحات رئيس الزمالك عقب إغلاق باب التسجيل فى الجمعية العمومية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات مرعبة.. لحظة سقوط طائرة من السماء على المارة | فيديو

محتشمة وأنيقة.. 15 صورة تكشف إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها

بعد 26 عاما.. الشرطة تكشف لغز اختفاء سيارة فيراري.. صور