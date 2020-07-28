عز العرب يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية

قال محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك رسائل أساسية ظهرت في لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية السعودي وبحضور سامح شكري .





وأضاف محمد عز العرب في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، أن السعودية تدعم مصر في موقفها من الأزمة الليبية ".





وتابع محمد عز العرب:" كان هناك استعراض من الرئيس السيسي فيما يخص الموقف المصري من الأزمة الليبية ومصر تؤكد على ضرورة تجميد الوضع في ليبيا وألا يحدث تعدي للخطوط الحمراء التي حددها الرئيس السيسي".





ولفت محمد عز العرب: إلى أنه" لابد من تواجد تكاتف بين القوى العربية في هذه الفترة ".





وأكمل محمد عز العرب:" مصر والسعودية من شأنهما تقويض حالة التدخلات الخارجية التي تعبر عنها تركيا ومحاربة جماعات التطرف والإرهاب "، مضيفا:" هناك تصور مركزي تحاول تدعيمه تركيا وقطر لتحويل واستنساخ النموذج السوري في ليبيا وان تتحول ليبيا إلى قاعدة ارتكاز للإرهاب بما يؤدي إلى تهديد الامن القومي المصري والعربي والافريقي ".



