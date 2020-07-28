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رياضة

منافس الزمالك.. الرجاء يسقط فى فخ التعادل السلبي أمام الدفاع الجديدي بالدوري المغربي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:57 ص
الرجاء البيضاوي المغربي
الرجاء البيضاوي المغربي
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محمد رشاد
سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء، في فخ التعادل السلبي أمام منافسه الدفاع الجديدي، في لقاء ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المغربي الممتاز لكرة القدم.

وتعد هذه هي أول مباراة رسمية للفريقين بعد عودة الدوري المغربي الذ توقف لعدة شهور بسبب انتشار فيروس كورونا.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء بعد العودة تقنية الـ VAR في الدقيقة 27 لصالح الدفاع الجديدي، لكن القائم حرم الفريق من هدف الفوز، بعد تسديدة اللاعب سايمون مسوفا.

وبتلك النتيجة، رفع الرجاء رصيده من النقاط إلى 29 نقطة في المركز السادس، بينما وصل رصيد الدفاع الجديدي لـ 26 نقطة بالمركز الثامن.

ويستعد الزمالك لمواجهة أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها سبتمبر المقبل.
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