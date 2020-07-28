عمرو السولية: خطة فايلر سبب تطور أدائي الهجومي مع الأهلي

أكد عمرو السولية نجم النادي الأهلي أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق يعد أحد أسباب تطور مستواه الهجومي مع الفريق .

وأضاف السولية في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "البيت الكبير " الذي يقدمه هاني رمزي عبر قناة الأهلي أن فايلر منذ اليوم الأول له وهو يطلب من كل اللاعبين للمشاركة في الهجوم مع الحفاظ على دور كل لاعب الدفاعي .

وأوضح السولية أنه لا يوجد لاعب في الفريق يؤدي دورا واحدا فقط، لذلك بدأت العمل على زيادة الجانب الهجومي من أجل تسجيل وصناعة الأهداف .

وانطلقت منذ قليل احتفالية افتتاح قناة النادي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر و عزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفي عبده واسامه حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

وأعلنت إدارة قناة الاهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسيكون بث القناة بتقنية HD.