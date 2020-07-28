شركة أمريكية تعلن موعد ظهور لقاح كورونا

أعلن مسئولون أمريكيون وعاملون في شركة "مودرنا" عن إمكانية جاهزية لقاح كورونا المستجد "كوفيد-19" بحلول نهاية العام الجاري.





وقالت شركة صناعة الادوية "مودرنا" إن بدء تجربة اللقاح التي تضم 30 ألف شخص؛ أثبتت أنه آمن وفعال، وتتبقى آخر عقبة ، وهي حصول اللقاح على موافقة الجهات التنظيمية.





وتعد هذه الدراسة هي أول دراسة من نوعها للقضاء على فيروس كورونا المستجد في العالم، ضمن برنامج ترامب لتسريع إنتاج لقاح للفيروس.





وحصلت الشركة على نحو مليار دولار من الحكومة الأمريكية، ضمن برنامج تشجيع التوصل الى لقاح كورونا.





وأعطى مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فوتشي، 3 مواعيد لظهور لقاح فيروس كورونا.





ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، قال فوتشي إن من المتوقع أن يظهر لقاح كورونا بحلول أكتوبر أو نوفمبر على الأرجح.. أو مايو على أقصى تقدير.