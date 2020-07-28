تعرضه لإصابات بالغة.. الطفولة والأمومة يتدخل في واقعة الاعتداء على طفل بدار الأحداث بقويسنا

رصد خط نجدة الطفل 16000 استغاثة تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتعرض طفل يبلغ من العمر 14 عاما للضرب المبرح على يد أحد المشرفين بدار الأحداث بقويسنا "دار الرعاية الاجتماعية" الأمر الذي أدى لتعرضه لإصابات بالغة،وقد تم تحرير بلاغا على الخط الساخن حمل رقم 14437.





وعلى الفور وجهت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بسرعة التدخل لإنقاذ الطفل والتحري عن الواقعة وإعداد تقريرا بشأنها، وقد أمرت بإحالة الواقعة للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة المنوفية لافتة إلى أن اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمركز ومدينة قويسنا قد توجهت إلى مقر المؤسسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الدعم اللازم.





وأضافت السنباطي أنه وبناء علي قيام أعضاء اللجنة بمقابلة الطفل المجني عليه و الذي أنكر الواقعة مدعيًا أنها مجرد مشاجرة بينه وبين طفل أخر بالدار يبلغ من العمر 11 عاما.





وبناء علي ماترآي للجنة من أن الطفل يظهر عليه كدمات بالعين اليسرى وأنها شديدة التورم بالإضافة إلى كدمات أخرى وعلامات للضرب على الوجه والجسم الأمر الذي أثار الشكوك والريبة مما حدا بأعضاء اللجنة الي التوجه الي مركز شرطة قويسنا وقد تم تحرير محضر حمل رقم 13595 جنح مركز قويسنا والواقعة حاليا محل تحقيقات النيابة العامة .



