لليوم الثاني.. الولايات المتحدة تسجل أقل من 60 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، عن تسجيل 57 ألفا و39 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، في الولايات المتحدة، ليرتفع إجمالي إلى 4 ملايين و286 ألفا و663 حالة.





كما سجلت الجامعة 679 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى ما يقرب من 150 ألف شخص.





وأعلن مسئولون أمريكيون وعاملون في شركة "مودرنا" عن إمكانية جاهزية لقاح كورونا المستجد "كوفيد-19" بحلول نهاية العام الجاري.





وقالت شركة صناعة الادوية "مودرنا" إن بدء تجربة اللقاح التي تضم 30 ألف شخص؛ أثبتت أنه آمن وفعال، وتتبقى آخر عقبة، وهي حصول اللقاح على موافقة الجهات التنظيمية.





وتعد هذه الدراسة هي أول دراسة من نوعها للقضاء على فيروس كورونا المستجد في العالم، ضمن برنامج ترامب لتسريع إنتاج لقاح للفيروس.





وحصلت الشركة على نحو مليار دولار من الحكومة الأمريكية، ضمن برنامج تشجيع التوصل الى لقاح كورونا.