البرازيل تسجل انخفاضا في أعداد إصابات كورونا اليومية

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الثلاثاء، تسجيل 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد.





كما سجلت الصحة البرازيلية، 614 حالة وفاة جديدة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.





وعاد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، إلى العمل صباح أمس الإثنين، في قصر بلانالتو، بعد أن أثبتت نتائج اختباره، سلبية إصابته بفيروس كورونا، وفق ما ذكرت صحيفة "فويس أوف أمريكا".





وفي حديثه إلى مؤيديه اليوم عند مدخل القصر، المقر الرئيسي للحكومة الفيدرالية البرازيلية، أشار بولسونارو إلى الأثر الاقتصادي لوباء فيروس كوفيد19، في بلاده وأثر ذلك على فقدان الوظائف.





وأبلغ أنصاره دون أن يذكر المزيد من التفاصيل "عدت للعمل اليوم. (لدينا) العديد من المشاكل لحلها. سيتعين علينا العمل لاستعادة البلاد".





وجاءت نتائج الفحص الطبي لبولسونارو سلبيًا من فيروس Covid-19 يوم السبت ، بعد أكثر من أسبوعين على التأكد من نتائجه الإيجابية للفيروس ، في يوم 7 يوليو الجاري.