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فن

الرُّقيّ كما عودنا.. نبيل الحلفاوي يعلق على افتتاح قناة الأهلي في ثوبها الجديد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:15 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
علق الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابة بموقع التواصل تويتر على افتتاح قناة الاهلي في نسختها الجديدة بعد توقف لأيام قليلة .

وغرد نبيل الحلفاوي قائلا "‏عدت منذ قليل من العمل.. فتحت على قناة الأهلي فايلر وهاني رمزي،لم أجد إلا كلمة واحدة تعبر عن كل عناصر وتفاصيل ما أراه أمامي على الشاشة.. الرقـــــي. كما عودنا الأهلي دائما، ألف مبروك".

وأعلنت قناة الأهلي عن عودتها للظهور من جديد بعد التطوير بأكبر «VIDEO WALL» في استوديوهات مصر، حيث يضم الاستوديو الرئيسي للقناة 190 مترًا شاشات عالية «pixel pitch 2.8»، موزعة على 8 شاشات عملاقة، لاستخدامها في خريطة البرامج المنوعة التي تقدم على شاشتها.


وقال مسئولو القناة إن الشاشات المستخدمة في الاستوديو تتنوع  بين الكيرف والإستريت والدائرية، لتقديم أفضل خدمة وصورة لجماهير النادي، وذلك بعد أشهر من التطوير، الذي أشرفت عليه شركة «لايف»، صاحبة حقوق إدارة وتطوير قناة الأهلي والتابعة لشركة «استادات القابضة».

وتم تجهيز الاستوديو بأحدث الأجهزة والمعدات، وأبرزها كاميرات تعمل بتقنية «hd 1080p»، لضمان أفضل جودة في البث على مدى 24 ساعة.

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