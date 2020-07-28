قفزة جديدة.. ألمانيا تسجل أكثر من 600 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت ألمانيا اليوم، الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، سجلت ألمانيا 633 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 206242حالات منذ تفشي الوباء.





وأوضح المعهد أن ألمانيا سجلت اربع حالات وفاة جديدةووصل إجمالي العدد إلى 9122 حالة ، بعدما ظل العدد مستقرا عند 9118، خلال اليومين السابقين.





وقال مساعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، هيلج براون، خلال مؤتمر صحفي امس الإثنين، إن الارتفاع الأخير في أعداد حالات الإصابة بالفيروس في ألمانيا "يبعث على القلق".





كما دعا وزير الصحة الألماني، ينس سبان، اليوم الاثنين، أن ألمانيا ستطلب من القادمين إليها إجراء اختبارات إلزامية للتأكد من السلامة من فيروس كورونا، وذلك للمسافرين العائدين من مناطق عالية الخطورة.





وقال "سبان"، "علينا منع المسافرين العائدين من إصابة الآخرين دون أن يلاحظهم أحد، وبالتالي إحداث سلاسل جديدة من الإصابات".





وأضاف "لهذا السبب، سأطلب إجراء اختبار لأولئك الذين يصلون من مناطق عالية الخطورة، وهذا يعمل على حماية جميع المواطنين".



