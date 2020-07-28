تضم أسماء 47 مزارعا..صرف تعويضات للمتضررين بسبب الإرهاب في العريش والشيخ زويد



مشيرًا إلى أن القائمة المعلنة تضمنت 40 مزارعًا في مناطق المزرعة والسلام والوادي وخلف المطار بالعريش، و7 مزارعين في الجوره والخروبه وأبو لفيته بالشيخ زويد من الذين أضيرت مزروعاتهم، وذلك بعد فحص ومراجعة الملفات الخاصة بهم فى ضوء ما ورد بقواعد الصرف.



وأضاف أنه يتم تقديم التظلمات إلى اللجنة المختصة بالمراقبة العامة للتنمية والتوطين بالعريش ،والمشكلة بقرار المحافظة رقم 118 لسنة 2017 ، وذلك خلال 15 يومًا .



وأشار إلى أن من بين الزراعات التى أضيرت أشجار الزيتون والنخيل والجوافة والموالح وغيرها، وذلك بسبب الظروف التى تمر بها المنطقة والحرب على الإرهاب .



وكانت المراقبة العامة للتنمية والتوطين بشمال سيناء ، قد قامت بحصر أراضى المزارعين والواقعة فى زمام الجمعيات التعاونية الزراعية لتعمير الصحارى والتي تضررت خلال عام 2016 - 2017م حيت تم مراجعة و فحص الملفات عن لجان فنية مختصة .



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