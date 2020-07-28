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تعليم

تعليم شمال سيناء تكرم الفائزين بمسابقة الكاريكاتير الحي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:56 ص
مركز تنمية القدرات
مركز تنمية القدرات
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احمد صالح
نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، حفل تكريم للطلاب الموهوبين ومديرى المدارس، وأخصائى الصحافة الفائزين فى مسابقة الكاريكاتير الحى لمراكز تنمية القدرات على مستوى الجمهورية للعام الدراسى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠م .

حضر الاحتفال حمزة رضوان وكيل المديرية، وحنان المداح مديرعام الشئون التنفيذية وتوجيه والصحافة بالمديرية .

وهنأ حمزه رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، الطلاب الفائزين في المسابقة، وقدم رسالة شكر وتقدير للمشرفين على الطلاب وتوجيه الصحافة ومديري المدارس الفائزة، على الجهد المتميز المبذول في العمل.

وتم تكريم كل من ؛الطالبة روان أشرف مدرسة الألفى ث بنات ، والطالبة / روان عادل مدرسة أسماء بنت أبى بكر ث بنات ، والطالبة/ هبة الله فتحى مدرسة أسماء بنت أبى بكر ث بنات ، والطالبة/ شهد اشرف صبحى مدرسة عباس صالح الابتدائيه .

كما تم تكريم المشاركين في المسابقة وهم : جميله محمد حسين موجه عام الصحافة، وإخلاص ظريف موجه صحافة بالمديرية ، و هدى صبحى مدير مدرسة الألفى ث بنات ، ومها شفيق مدير مدرسة أسماء بنت أبى بكر ث بنات ، ونجلاء شهدى اخصائى "خبير صحافة".



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