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فن

في أول ظهور مشترك بعد الأزمة.. صور ترصد انهيار وبكاء كيم كاردشيان خلال تواجدها مع كاني ويست

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:30 ص
كيم كارداشيان وكاني
كيم كارداشيان وكاني ويست
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شروق ابراهيم
رصدت عدسات مصوري الباباراتزي صورا لنجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان أثناء بكائها بشدة خلال مناقشتها مع زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست أزمات زواجهما.


وظهرت كيم كاردشيان وهي تبكي داخل السيارة في أول ظهور لها مع كاني ويست بعد التصريحات النارية التي أدلى بها خلال حملته الانتخابية وما قاله عن زواجهما عبر تغريدات نارية بموقع "تويتر".


كان كاني ويست اتهم كيم كاردشيان أنها كانت على علاقة مع مغنٍ أمريكي شهير، بالإضافة إلى اعترافه بأنه كان يرغب في إجهاض ابنتهما الكبرى نورث.


كما كشفت كيم كاردشيان عن معاناة زوجها كاني ويست من اضطراب ثنائي القطب.


وكتبت كيم كاردشيان على الستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلة: "كما يعلم الكثيرون منكم أن زوجي كاني ويست يعاني من ثنائي اضطراب القطب ومن لديه شخص في عائلته يعاني من هذا المرض يعي جيدا كم هو أمر صعب ومعقد".
في أول ظهور مشترك بعد الأزمة.. صور ترصد انهيار وبكاء كيم كاردشيان خلال تواجدها مع كاني ويست
في أول ظهور مشترك بعد الأزمة.. صور ترصد انهيار وبكاء كيم كاردشيان خلال تواجدها مع كاني ويست
في أول ظهور مشترك بعد الأزمة.. صور ترصد انهيار وبكاء كيم كاردشيان خلال تواجدها مع كاني ويست
في أول ظهور مشترك بعد الأزمة.. صور ترصد انهيار وبكاء كيم كاردشيان خلال تواجدها مع كاني ويست
في أول ظهور مشترك بعد الأزمة.. صور ترصد انهيار وبكاء كيم كاردشيان خلال تواجدها مع كاني ويست
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