لتعزيز الصدارة.. الوداد يستضيف مولدية وجدة بـ الدوري المغربي





ويسعى الوداد بقيادة مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو لتحقيق الفوز في لقاء اليوم، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري المغربي.





في المقابل يطمح مولدية وجدة الذي يقدم نتائج مميزة في في خطف الثلاث نقاط من الوداد، لاقتناص الصدارة مؤقتا.





ويتصدر الوداد صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 36 نقطة ويحل الفتح الرابطة ثانيا بـ 35 نقطة، بينما يتواجد مولدية وجدة في المركز الثالث بـ 34 نقطة.





يذكر أن الوداد سيواجه الأهلي في شهر سبتمبر المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مؤخرا، على التراجع عن فكرة إقامة مباريات الدور قبل النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة والعودة من جديد إلى إقامتها على مباراتين ذهابا وإيابا، وذلك بعد اعتذار الكاميرون عن استضافة الدور المجمعة، بسبب معاناتها من تفشي فيروس كورونا المستجد.

يستضيف فريق الوداد المغربي نظيره مولدية وجدة، اليوم، الثلاثاء، في تمام الحادية عشر مساء، على ملعب محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري المغربي.