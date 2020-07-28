هعملك محضر.. إنجي وجدان تتعرض للسب من إحدى متابعاتها

تعرضت الفنانة إنجي وجدان لموقف مع معجبة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".









ووصفتها إحدى المتابعات بـ"كرتونة بيض"، لترد عليها إنجي كاتبة: "انتي غريبة جدا عاملالي فولو عشان تشتمي وخلاص، ربنا يشفيكي، وعلى فكرة أنا هعملك محضر سب وقذف".









وقامت المتابعة بعمل حظر لإنجي، لتعلق الأخيرة كاتبة: "دخت شتمتني ولما قولتلها هعملك محضر عملتلي بلوك، بس هي مش فاهمة إنها عادي تتجاب من بيتها".









آخر أعمال إنجي وجدان مسلسل "طلعت روحي" وهو من ‏بطولة نيقولا معوض وهبة عبد العزيز، وإسلام إبراهيم، وأحمد فريد، وميار الغيطي، وإنعام ‏سالوسة، ومن تأليف السيناريست ‏شريف بدر الدين، ووائل حمدي‎.‎



