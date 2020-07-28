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فن

هعملك محضر.. إنجي وجدان تتعرض للسب من إحدى متابعاتها

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
تعرضت الفنانة إنجي وجدان لموقف مع معجبة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


ووصفتها إحدى المتابعات بـ"كرتونة بيض"، لترد عليها إنجي كاتبة: "انتي غريبة جدا عاملالي فولو عشان تشتمي وخلاص، ربنا يشفيكي، وعلى فكرة أنا هعملك محضر سب وقذف".


وقامت المتابعة بعمل حظر لإنجي، لتعلق الأخيرة كاتبة: "دخت شتمتني ولما قولتلها هعملك محضر عملتلي بلوك، بس هي مش فاهمة إنها عادي تتجاب من بيتها".


آخر أعمال إنجي وجدان مسلسل "طلعت روحي" وهو من ‏بطولة نيقولا معوض وهبة عبد العزيز، وإسلام إبراهيم، وأحمد فريد، وميار الغيطي، وإنعام ‏سالوسة، ومن تأليف السيناريست ‏شريف بدر الدين، ووائل حمدي‎.‎

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