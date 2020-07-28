ارتكبوا 10 جرائم.. ضبط عصابة لسرقة المساكن بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بالدقهلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب الكسر.

وأكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظتى الغربية والدقهلية، بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى إرتكاب حوادث جرائم سرقات المساكن بأسلوب الكسر.









عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى مجال سرقات المساكن ، وقيامهم بارتكاب (10 جرائم بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة جمصه) وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، (عدد 11 تليفزيون ، عدد 10 غسالات - عدد 13 مروحة - بوتاجاز - ثلاجة - عدد 16 إسطوانة بوتاجاز - عدد 2 مطبخ خشبى بمحتوياتهما).





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



