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محافظات

للتهنئة بعيد الأضحى.. محافظ أسيوط يزور مركز شرطة ساحل سليم ويتفقد خدمات الأمن

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:15 م
محافظ أسيوط يزور
محافظ أسيوط يزور مركز شرطة ساحل سليم
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إيهاب عمر
زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مركز شرطة ساحل سليم لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك وتفقد الخدمات الأمنية والاطمئنان على تقديم الخدمات وحسن التعامل مع المواطنين والتقى ضباط وجنود المركز وطالبهم باليقظة الدائمة والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون، مشيدًا بانضباط العاملين بالمركز وحسن معاملة المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة لهم.

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جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمركز ومدينة ساحل سليم ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك ولتفقد المرافق والخدمات وتفقد عدد من الخدمات الأمنية بطريق (أسيوط / ساحل سليم) الزراعي للشد من أزر الضباط والجنود.

وقدم محافظ أسيوط التهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع قيادات ورجال الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك داعيًا المولى العلى القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء كما قدم التهنئة للضباط والأفراد المتواجدين داخل مركز شرطة ساحل سليم والخدمات الأمنية خارج المركز وطالبهم باليقظة الدائمة والتفاني في العمل للحفاظ على الأمن والاستقرار خاصة وأنهم يقدمون كل غالي ونفيس في سبيل حماية الوطن وسلامة أراضيه.

كما التقى محافظ أسيوط عددًا من المواطنين داخل وخارج مركز الشرطة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة السريعة لشكواهم وتسهيل الإجراءات مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم.

وأشاد المحافظ بجهود رجال الشرطة في ضبط الأوضاع الأمنية والحفاظ على الهدوء والاستقرار بالبلاد والتصدي للخارجين عن القانون بكل حسم مؤكدًا أننا جميعًا قيادة وجيش وشرطة في خدمة الوطن.

للتهنئة بعيد الأضحى.. محافظ أسيوط يزور مركز شرطة ساحل سليم ويتفقد خدمات الأمن
للتهنئة بعيد الأضحى.. محافظ أسيوط يزور مركز شرطة ساحل سليم ويتفقد خدمات الأمن
للتهنئة بعيد الأضحى.. محافظ أسيوط يزور مركز شرطة ساحل سليم ويتفقد خدمات الأمن
للتهنئة بعيد الأضحى.. محافظ أسيوط يزور مركز شرطة ساحل سليم ويتفقد خدمات الأمن
للتهنئة بعيد الأضحى.. محافظ أسيوط يزور مركز شرطة ساحل سليم ويتفقد خدمات الأمن
للتهنئة بعيد الأضحى.. محافظ أسيوط يزور مركز شرطة ساحل سليم ويتفقد خدمات الأمن
للتهنئة بعيد الأضحى.. محافظ أسيوط يزور مركز شرطة ساحل سليم ويتفقد خدمات الأمن
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