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السيسي لوزير النقل حول القطارات الجديدة: "مفيش هدايا.. وكله بالحساب"

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:10 م
صدى البلد
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ريهام فيكتور
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تغلبت على الكثير من التحديات، لأننا نعمل بقيم وشرف ونجاح وأمانة، مضيفًا: "إن كنا ظالمين ومعتدين مكانش ربنا وفقنا". 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته المذاعة اليوم الثلاثاء، أن "التوفيق والنجاح في كافة القطاعات جائزة من الله بالعمل والجد"، لافتا إلى أن "البلد تتطور بفضل الله ثم الحكومة". 

وأشار إلى أن قطاع النقل بمفرده تطلب 100 مليار جنيه لتطويره، مؤكدًا أننا مازلنا  مستمرين في تطويره حتى تصبح القطارات جديدة من العربات والكهرباء والإشارات وغيرها. 

وطلب الرئيس من وزير النقل تشغيل 39 قطارا قبل العيد حتى يستفيد منها المواطنون، معلقا :" دى مش هدية كله بالحساب ، مفيش هدايا"، مؤكدا أن "كل شيء بالحساب والا يتراجع هذا القطاع مرة اخرى ويعود خردة لا فائدة منه".
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