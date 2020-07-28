بمناسبة العيد.. محافظ أسيوط يوزع أفرانا منزلية على الأسر الأولى بالرعاية والأشد احتياجًا



وزع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ، أفرانا منزلية على السيدات المعيلات والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيد الأضحى المبارك.









جاء ذلك بحضور اللواء أيمن حسني، رئيس فرع جهاز الأمن الوطني بأسيوط ، والعميد علاء قدري، وكيل فرع جهاز الأمن الوطني بأسيوط، ومصطفى أبو غدير، مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية، ومنيرة بكري، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والمواطنين والأسر الأولى بالرعاية.









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ووزع المحافظ 13 فرنا منزليًا وأسطوانة البوتاجاز الخاصة به، بالإضافة إلى 2 جوال دقيق لكل منهن مقدمة من إحدى الجمعيات الأهلية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات لجعلها أسرة منتجة قادرة على الإنتاج تدر دخلًا، حيث تم اختيارهن بعد فحص الحالات المتقدمة وعمل بحث اجتماعي عن طريق لجنة مشكلة من ممثلي إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ومديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومستشار المحافظة.







