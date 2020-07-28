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برلمان

الإصلاح والتنمية يبدأ الدعاية لمرشحيه بقائمة من أجل مصر

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:16 م
انتخابات - أرشيفية
انتخابات - أرشيفية
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فريدة محمد
بالتزامن مع بدء فترة الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ وإعلان الضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للإنتخابات، بدأ حزب الإصلاح والتنمية حملته الانتخابية للدعاية للقائمة الوطنية الموحدة من أجل مصر لدعم مرشحيه في محافظات ( المنوفية – الغربية – كفر الشيخ ) عن طريق صفحات المجتمع المحلى والنقابات المهنية والقيادات الشعبية والشبابية.

بالإضافة إلى لقاءات مرشحيه ببعض التجمعات المحدودة بمراعاة كل التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتأتى اللقاءات للتهنئة بمناسبة الأعياد والتعريف بدور مجلس الشيوخ واختصاصاته وأيضا لحث المواطنين على النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم تحت شعار ( إنزل – شارك – قول رأيك ).

كما يقوم الحزب بتسيير بعض المركبات التي تجوب القرى والنجوع بإستخدام مكبرات الصوت للدعاية التي يصاحبها الأغانى الوطنية وحث المواطنين على الإيجابية والمشاركة هذا بالإضافة إلى اللافتات الدعائية والملصقات وتدشين صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى للمرشحين وإرسال رسائل (sms - واتس آب ) اعتماد على الدعاية الإلكترونية التي فرضتها كورونا هذه الآونة.
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