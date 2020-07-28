الأهلي يصرف مقدم تعاقده مع طاهر محمد طاهر

قامت إدارة الأهلي بصرف مقدم تعاقد قدره مليون جنيه لطاهر محمد طاهر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والذي تم التعاقد معه مؤخرًا قادمًا من المقاولون.





ونجح أمير توفيق الذي يبذل جهدًا كبيرًا في الفترة الأخيرة في ضم اللاعب مقابل 20 مليون جنيه.





وتنازل طاهر محمد طاهر عن مستحقاته المتأخرة لدي المقاولون العرب لتسهيل مهمة إنتقالة بالفعل لذا فأن مسئولي الأهلي قد قاموا بصرف مقدم التعاقد رغم أنه سينضم في بداية الموسم الجديد وسيتم قيده محليًا وأفريقيًا.



