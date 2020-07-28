الرئيس السيسي يوجه وزير النقل بافتتاح 39 قطارا قبل العيد.. ورسائل بشأن سد النهضة.. ويؤكد: محدش يقدر يجور علينا سواء في المياه أو أى شيء آخر.. بحلم إننا نصدر بـ 100 مليار جنيه

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تخوض معركة تفاوضية بشأن سد النهضة، مشيرا إلى أن قضية سد النهضة قضية عادلة.

وقال: "أطمئن المصريين بخصوص سد النهضة، رافضا نغمة اتخاذ إجراء عسكري".

وأكد أن حضارة المصريين أساسها مياه النيل، مشيرا إلى أن قلق المصريين مشروع، موجها حديثه للمصريين أنه "كل ما تقلق أكتر.. اشتغل أكتر".









وأضاف أن مصر تخوض معركة تفاوض مع الجانب الإثيوبى فى أزمة سد النهضة، لافتًا إلى أن مصر تتفاوض وهذه معركة ستطول.









وشدد على أن المصلحة تقول إننا كلنا يجب علينا أن نكون مستفيدين، وإن يكون الضرر الواقع علينا غير كبير، مضيفًا: "كل واحد فى مصر المفروض يشتغل ما ينامش".







