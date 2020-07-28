الرئيس السيسي يوجه وزير النقل بافتتاح 39 قطارا قبل العيد.. ورسائل بشأن سد النهضة.. ويؤكد: محدش يقدر يجور علينا سواء في المياه أو أى شيء آخر.. بحلم إننا نصدر بـ 100 مليار جنيه

السيسى لمسئولي مصانع الغزل: هستلم تقرير بحجم الأعمال والمستهدفات
السيسي: المصري جدع أوي.. ومحدش يسيب المكان إلا لما يحقق المستهدفات
نخوض معركة تفاوضية مع إثيوبيا.. شاهد رسائل مطمئنة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة
السيسي: محدش يقدر يجور علينا سواء في المياه أو أى شيء آخر
السيسى: لو كنا ظالمين ومعتدين مكنش ربنا وفقنا.. وهننجح فى مفاوضات سد النهضة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه جار افتتاح مجمعات صناعية ومنشآت مدنية جديدة، حيث تم إعدادها وتجهيزها وهناك جزء في الاختبارات النهائية، ويتم التنسيق مع الخبراءالأجانبحتى ننهى هذه الم
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر افتتاح مشروع الروبيكي، حديثه للمسئولين عن مصانع العزل والنسيج قائلا: "هستلم تقرير بحجم الأعمال والمستهدفات.. المسئولين الكبار على مختلف المستويات.. تابع وانزل واشتبك.. وادخل على المصانع.. واتكلم مع العمال.. المصرى جدع أوى.. لازم نفهمه.. وابقى قاعد في مكتبى وسايبه لوحده لا طبعا.. واجيله كل يوم وادخل قبل منه وألف أنا وأشوف الدنيا عاملة إزاى.. كل يوم".
وقال: "القطر بيتاخر يا كامل أكيد لا وبيطلع في معاده.. والمسئول كل يوم في معاده.. 6 الصبح يكون موجود قبل العمال.. وآخر واحد يقفل ويمشى.. النجاح يا جماعة.. هو النجاح كده.. محدش يسيب المكان إلا ما يحقق المستهدفات.. ولو فيه مشكلة يحلها أو يعرضها على اللى أكبر منه ومحدش يسيب المشكلة جواه.. هتلاقينى جايلك الساعة 6 الصبح".
ووجَّه التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مناشدًا إياه الاستمرار في الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقال: «بفضل ربنا إنّه سلمها معانا والأعداد انخفضت»، مضيفا «ماتخلوناش إننا نضطر نرجع لإجراءات الإغلاق تاني».
وأضاف: «لو زادت أعداد الإصابات، فمن أجل صحة المصريين وسلامتهم هنرجع للإغلاق تاني».
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تخوض معركة تفاوضية بشأن سد النهضة، مشيرا إلى أن قضية سد النهضة قضية عادلة.
وقال: "أطمئن المصريين بخصوص سد النهضة، رافضا نغمة اتخاذ إجراء عسكري".
وأكد أن حضارة المصريين أساسها مياه النيل، مشيرا إلى أن قلق المصريين مشروع، موجها حديثه للمصريين أنه "كل ما تقلق أكتر.. اشتغل أكتر".
وأضاف أن مصر تخوض معركة تفاوض مع الجانب الإثيوبى فى أزمة سد النهضة، لافتًا إلى أن مصر تتفاوض وهذه معركة ستطول.
وشدد على أن المصلحة تقول إننا كلنا يجب علينا أن نكون مستفيدين، وإن يكون الضرر الواقع علينا غير كبير، مضيفًا: "كل واحد فى مصر المفروض يشتغل ما ينامش".
وأكد أنه لن يستطيع أحد أن يجور علينا أو يجور على حقوق مصر وأمنها القومي سواء في قضية المياه أو غير ذلك، وقال: "إن شواغلنا هي العمل لأن العمل يمنحنا القوة والردع لمن يحاول المساس بحقوقنا".
وشدد على دعوته للعاملين بتكثيف العمل والحفاظ على لياقتهم البدنية والصحية من أجل زيادة الإنتاج.
وقال إن نهضة مصر لن تتحقق إلا بمشاركة كل أبناء الشعب، مضيفا: "مواجهة التحديات مش بالجيش والشرطة بس.. بينا كلنا بما فينا الجيش والشرطة".
وأكد أن نهضة مصر لن تتحقق إلا بمشاركة كل أبناء الشعب، وتابع: "مواجهة التحديات مش بالجيش والشرطة بس.. بينا كلنا بما فينا الجيش والشرطة".
وقال تعليقًا على مفاوضات سد النهضة: "نحن نتحرك فى معركة تفاوض، وهذا التفاوض بمنتهى الوضوح عملية ملء وتشغيل السد، ونعمل ذلك لتجنب الفترات الصعبة، وتجنب تأثيرها".
وأضاف: "نبذل جهدنا ومستمرون في التفاوض.. وهننجح في التفاوض، وهننجح بعملكم وجهدكم وإصراركم وإصرارنا للوصول لاتفاق يحقق لنا المصالح التي كنا نحصل عليها على مر آلاف السنين.. أقول ذلك بسبب الاهتمام الكبير في مواقع التواصل وكذلك الإعلام وهذا الأمر طبيعى، ولكن البعض يتحدث عن موضوعات وهذا ليس مسار لمصلحة الدولة".
وأشار إلى أن "كثيرا من التحديات مرت علينا ولكن لأننا نعمل بالقيم والشرف والنجاح والأمانة"، معلقا: "إن كنا ظالمين ومعتدين مكنش ربنا وفقنا".
ولفت إلى أن التوفيق والنجاح فى جميع القطاعات جائزة من الله بالعمل والجد، منوها إلى أن البلد يتطور بفضل الله والحكومة.
وأوضح أن قطاع النقل بمفردة تكلفة تصل إلى 100 مليار جنيه، مؤكدا أننا ما زلنا مستمرون فى تطويره حتى تصبح القطارات جديدة من العربات والبضائع والكهرباء والإشارات وغيرها.
وطلب الرئيس من وزير النقل افتتاح 39 قطارا قبل العيد حتى يستفيد منها المواطنون، معلقا: "دى مش هدية كله بالحساب، مفيش هدايا"، مؤكدا أن كل شيء بالحساب وإلا يتراجع هذا القطاع مرة أخرى ويعود إلى خردة لا فائدة منه.
وطمأن الشعب المصري فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي.
وقال إنه يقدر قلق الشعب، معقبًا: "انتم قلقانين جدًا على موضوع سد النهضة وأنا معاكم، من حقكم تقلقوا لأن دي حياتنا".
وأضاف: «أنا بطمنكم مش عشان حاجة، لكن عشان عدالة القضية»، متابعًا: «نحن مع إثيوبيا في تحقيق التنمية، لكن دون التأثير على حياتنا».
وأشار إلى أن مصر لديها حق قوي في مياه النيل، وأن وجود مياه نهر النيل هو إحدى نعم الله التي لا تنقطع والمستمرة منذ الحضارات القديمة، مدللًا: "الهرم اللي في الجيزة يشهد على مياه النيل".
وقال تعليقًا على مفاوضات سد النهضة: "نحن نتحرك فى معركة تفاوض، وهذا التفاوض بمنتهى الوضوح عملية ملء وتشغيل السد، ونعمل ذلك لتجنب الفترات الصعبة، وتجنب تأثيرها".
وأضاف: "نبذل جهدنا ومستمرون في التفاوض.. وهننجح في التفاوض، وهننجح بعملكم وجهدكم وإصراركم وإصرارنا للوصول لاتفاق يحقق لنا المصالح التي كنا نحصل عليها على مر آلاف السنين.. أقول ذلك بسبب الاهتمام الكبير في مواقع التواصل وكذلك الإعلام وهذا الأمر طبيعى، ولكن البعض يتحدث عن موضوعات وهذا ليس مسار لمصلحة الدولة".
وتابع: "عمرى ما قلت كلمة صعبة في أصعب الظروف، وافتكروا 30 يونيو 2013 وعام 2014 و2015 و2016.. وشوفوا مصر عاملة إزاى.. بفضل الله ووعيكم تجاوزنا ذلك ومستمرون للأمام ونزداد قدرة وقوة وكثير من التحديات أعاننا الله عليها بفضل الله وشرف نبلنا وربنا بيكتب لنا النجاح.. افتكروا 2013 والدنيا فى مصر كانت إزاى، طيب وبعدين؟.. لو كنا ظالمين ومعتدين مكنش ربنا وفقنا، لكن بفضل الله لازم يكون النجاح هو الجائزة التي يمنحنا الله إياها، لكن بالعمل والجد والمثابرة".
وقال إن كثيرا من التحديات مرت علينا ولكن لأننا نعمل بالقيم والشرف والنجاح والأمانة تخطيناها، معلقا: "إن كنا ظالمين ومعتدين مكنش ربنا وفقنا".
وتحدث بشأن ما تعرض له العقار رقم 17 بشارع البرازيل وسفارة البحرين بالزمالك من أضرار وتصدعات بفعل أعمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، قائلا: "أرجو إننا نطلع تقرير كامل للناس اللى كانت هناك ونعوضهم يا كامل علشان دا ضرر ليهم".
ورد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال افتتاح الرئيس السيسي مدينة الروبيكي لصناعة الجلود، قائلا إنه تم الإعلان عن التقرير الفنى الخاص بالعمارة وطمأن الناس هناك وقام بالوقوف بجانبهم البارحة، مضيفا: "قابلت سكان العمارة وكلهم متطمئنين، وحاليا يتم عمل إجراءات تأمين العمارة وعمل حقن من داخل النفق وحقن من داخل العمارة".
وأضاف المهندس كامل الوزير أنه قابل سفير البحرين وتجاوب معه وقام بالاطمئنان على الأهالى البحرينيين الموجودين هناك.
ووجه الرئيس السيسي بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لتعويض الضرر الذي حل بهم.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للعمال المصريين أبرز من خلالها دورهم في تقدم الصناعات في مصر، قائلا: "أنتم سبب تقدم الصناعة بإتقانكم والتزامكم".
وقال: "أرجو من المصريين الاستمرار فى الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، واوعوا التفاؤل فى تراجع نسب الإصابات يخلينا نستسلم".
وأضاف أن الدولة قامت بإجراءات صحية متوازنة مع الاقتصاد من أجل مصالح المواطنين، لافتا إلى أنه تم السماح للعديد من المنشآت العمل حتى الساعة 12 من أجل عدم نشاطها.
وأكد أن قلق المصريين مشروع حيال قضية سد النهضة، ولكن يمثل دافعا قويا للعمل بشكل أكثر لتثبت قوتك، معقبًا: "كل ما تشتغل أكتر كل ما تبقى قوى أكتر ومحدش يقدر ياخد حقك منك".
وتابع: "في تلك الحالات والقضية متهددش وتتكلم كتير وتقول كلام ملوش لازمة، إنما اعمل في صمت واتجه إلى المسار الصحيح"، موضحًا أن عملية التفاوض معركة طويلة المدى ولكنها مستمرة لتخرج كل الأطراف منها مستفيدة دون وقوع أضرار كبيرة.