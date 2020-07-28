نعمل بشرف..السيسى: لو كنا ظالمين ومعتدين مكنش ربنا وفقنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعليقًا على مفاوضات سد النهضة: "نحن نتحرك فى معركة تفاوض، وهذا التفاوض بمنتهى الوضوح عملية ملء وتشغيل السد، ونعمل ذلك لتجنب الفترات الصعبة، وتجنب تأثيرها".

وأضاف خلال كلمته بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى: "نبذل جهدنا ومستمرون في التفاوض.. وهننجح في التفاوض، وهننجح بعملكم وجهدكم وإصراركم وإصرارنا للوصول لاتفاق يحقق لنا المصالح التي كنا نحصل عليها على مر آلاف السنين.. أقول ذلك بسبب الاهتمام الكبير في مواقع التواصل وكذلك الإعلام وهذا الأمر طبيعى، ولكن البعض يتحدث عن موضوعات وهذا ليس مسار لمصلحة الدولة".



واشار الرئيس عبد الفتاح السيسى ، الى إن كثيرا من التحديات مرت علينا ولكن لاننا نعمل بالقيم و الشرف والنجاح والامانة ، معلقا :" ان كنا ظالمين ومعتدين مكنش ربنا وفقنا " .





واشار الرئيس السيسى ، الى أن التوفيق و النجاح فى كافة القطاعات جائزة من الله بالعمل والجد ، لافتا الى ان البلد تتطور بفضل الله والحكومة.





وتابع ان قطاع النقل بمفردة تكلفة تصل الى 100 مليار جنيه ، مؤكدا اننا مازلنا مستمرين فى تطويره حتى تصبح القطارات جديدة من العربات والبضائع والكهرباء والإشارات وغيرها.





وطلب الرئيس من وزير النقل افتتاح 39 قطارا قبل العيد حتى يستفيد منها المواطنين ، معلقا :" دى مش هدية كلة بالحساب ، مفيش هدايا " ، مؤكدا ان كل شئ بالحساب والا يتراجع هذا القطاع مرة اخرى ويعود الى خردة لا فائدة منه .