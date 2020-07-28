الرئيس السيسي يوجه بتعويض أهالى عمارة الزمالك عن الضرر بفعل أعمال حفر مترو الأنفاق

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ما تعرض له العقار رقم 17 بشارع البرازيل وسفارة البحرين بالزمالك من أضرار وتصدعات بفعل أعمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، قائلا: "أرجو إننا نطلع تقرير كامل للناس اللى كانت هناك ونعوضهم يا كامل علشان دا ضرر ليهم".









ورد اللواء كامل هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية، خلال افتتاح الرئيس السيسي مدينة الروبيكي لصناعة الجلود، قائلا إنه تم الإعلان عن التقرير الفنى الخاص بالعمارة وطمأن الناس هناك وقام بالوقوف بجانبهم البارحة، مضيفا: "قابلت سكان العمارة وكلهم متطمئنين، وحاليا يتم عمل إجراءات تأمين العمارة وعمل حقن من داخل النفق وحقن من داخل العمارة".









وتابع اللواء كامل هلال أنه قابل سفير البحرين وتجاوب معه وقام بالاطمئنان على الأهالى البحرينيين الموجودين هناك.









ووجه الرئيس السيسي بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لتعويض الضرر الذي حل بهم.